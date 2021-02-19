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Курянин взломал кофейный аппарат ради интереса

Но упаковки с кофейном концентратом на всякий случай забрал с собой
Курянин взломал кофейный аппарат ради интереса

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В Курске рецидивист взлома кофейный аппарат ради интереса. Но упаковки с кофейном концентратом на всякий случай он забрал с собой. Действия курянина попали на кадры камеры видеонаблюдения. Благодаря этому полицейские составили его описание и задержали по «горячим» следам. Место его возможного нахождения установили сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшей на сообщение. Отмечается, что мужчина ранее уже был неоднократно судим.  

Украденные из круглосуточного кофейного автомата упаковки с кофе у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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