Курянин взломал кофейный аппарат ради интереса

Но упаковки с кофейном концентратом на всякий случай забрал с собой

В Курске рецидивист взлома кофейный аппарат ради интереса. Но упаковки с кофейном концентратом на всякий случай он забрал с собой. Действия курянина попали на кадры камеры видеонаблюдения. Благодаря этому полицейские составили его описание и задержали по «горячим» следам. Место его возможного нахождения установили сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшей на сообщение. Отмечается, что мужчина ранее уже был неоднократно судим.Украденные из круглосуточного кофейного автомата упаковки с кофе у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.