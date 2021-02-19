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Лента новостей / В регионе

Курскому губернатору представили нового председателя Арбитражного суда

На этот пост назначен Андрей Левашов, который ранее являлся председателем судебного состава Арбитражного суда региона, а с 2019 года работал заместителем председателя  
Курскому губернатору представили нового председателя Арбитражного суда

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Курскому губернатору представили нового председателя Арбитражного суда. На этот пост назначен Андрей Левашов, судья с почти 20-летним стажем работы. С 2007 года он являлся председателем судебного состава Арбитражного суда региона, с 2019 года работал заместителем председателя.  

«У нас налажено конструктивное взаимодействие с судами и ведомствами, и, конечно, намерены работать в таком режиме дальше. При немалой нагрузке на судей показатели качества принимаемых судебных актов остаются высокими», – подчеркнул Роман Старовойт.

В 2020 году в Арбитражном суде области количество дел осталось на уровне предыдущего года. Рассмотрено около 16 тысяч заявлений и дел. Значительно уменьшилось количество споров с участием органов власти и местного самоуправления, в то же время увеличилось количество заявлений по делам о банкротстве по сравнению с прошлым годом. 

Отмечается, что в работе суда активно применяются современные технологии, в том числе проводятся онлайн-заседания, видеоконференцсвязь, действует сервис подачи документов в электронном виде, а также электронная система подачи жалоб на действия судей и сотрудников аппарата суда. 
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