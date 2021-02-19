В субботу синоптики обещают еще небольшой мороз, а в воскресенье температура поднимется до 0°С

На смену морозам в Курскую область приходит небольшая оттепель. Завтра, 20 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Температура воздуха грядущей ночью составит 16°С-21°С мороза, местами похолодает до -26°С. Днем синоптики прогнозируют от 7°С до 12°С мороза.В Курске ожидаются примерно те же температуры: 17°С-19°С мороза ночью и 7°С-9°С мороза днем.В воскресенье, 21 февраля, временами пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируют от 7°С до 12°С, а днем столбики термометров покажут от 5°С мороза до 0°С.