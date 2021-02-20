После праздников в двух округах Курска снова будут отключать электричество
В Центральном округе отключений не запланировано
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 24 по 26 февраля с 9-00 до 16-00:
1-3-е Малиновые переулки; Литовская 57- 87В, 35а -55; Малиновая 21-56; Овечкина 55-106а; Бочарова 43-65; 5-6-7–й Даньшенские переулки; Добролюбова 18-22а; Александра Невского 6, 13, 23; Ольшанского 33-45, 21б; Пигорева 12-21; Сумская 22-34; Дейнеки 4, 6; Энергетиков 38-50; Новогаражная 52-62; Кольцевая; Раздольная; Раздольный переулок; 1-2-я Огородняя; Искристая, Изумрудная, Цветовская.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 24 по 26 февраля с 9-00 до 17-00:
Цюрупы 17-47, 18-26; Пушкинская 21-43, 28-52; Парижской Коммуны 8-40, 21-65;
Коммунальный пр-д 2-6, 1-5; Фрунзе 1-63, 38-62; Октябрьская, 132-216.
Телефон для справок: 26-32-10.
В Центральном округе отключений не запланировано.