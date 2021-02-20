После праздников в двух округах Курска снова будут отключать электричество

В Центральном округе отключений не запланировано

Из-за очередных плановых работ в электросетях часть курян на следующей неделе снова лстанется без света. Отключения электроэнергии запланированы по следующим улицам города:1-3-е Малиновые переулки; Литовская 57- 87В, 35а -55; Малиновая 21-56; Овечкина 55-106а; Бочарова 43-65; 5-6-7–й Даньшенские переулки; Добролюбова 18-22а; Александра Невского 6, 13, 23; Ольшанского 33-45, 21б; Пигорева 12-21; Сумская 22-34; Дейнеки 4, 6; Энергетиков 38-50; Новогаражная 52-62; Кольцевая; Раздольная; Раздольный переулок; 1-2-я Огородняя; Искристая, Изумрудная, Цветовская.Цюрупы 17-47, 18-26; Пушкинская 21-43, 28-52; Парижской Коммуны 8-40, 21-65;Коммунальный пр-д 2-6, 1-5; Фрунзе 1-63, 38-62; Октябрьская, 132-216.В Центральном округе отключений не запланировано.