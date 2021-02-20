Курские спасатели мониторят ледовую обстановку беспилотниками
В ходе рейда спасатели встретили порядка 10 человек и выявили 4 опасных места с промоинами, вблизи которых находились люди
Квадрокоптер поднимался на высоту до 500 метров, чтобы дать оценку состоянию водного пространства. По результатам воздушного мониторинга выявлено 4 опасных места с промоинами, вблизи которых находились люди.
Сейчас толщина льда на реке Сейм варьируется от 20 до 30 сантиметров. Однако, есть места, где лед слишком тонкий и несет опасность для жизни любителей подледного лова.
В ходе рейда спасатели встретили порядка 10 человек. В выходные и праздничные дни количество отдыхающих увеличивается в разы. Спасатели в очередной раз предупреждают курян о возможной опасности нахождения на льду.