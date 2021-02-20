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Курские спасатели мониторят ледовую обстановку беспилотниками

В ходе рейда спасатели встретили порядка 10 человек и выявили 4 опасных места с промоинами, вблизи которых находились люди
Курские спасатели мониторят ледовую обстановку беспилотниками

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Курские спасатели мониторят ледовую обстановку беспилотниками. На этот раз объектом их внимания стала река Сейм вблизи урочища парка Солянка. 

Квадрокоптер поднимался на высоту до 500 метров, чтобы дать оценку состоянию водного пространства. По результатам воздушного мониторинга выявлено 4 опасных места с промоинами, вблизи которых находились люди.

Сейчас толщина льда на реке Сейм варьируется от 20 до 30 сантиметров. Однако, есть места, где лед слишком тонкий и несет опасность для жизни любителей подледного лова.

В ходе рейда спасатели встретили порядка 10 человек. В выходные и праздничные дни количество отдыхающих увеличивается в разы. Спасатели в очередной раз предупреждают курян о возможной опасности нахождения на льду.

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