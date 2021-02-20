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С 24 по 26 февраля в Курске пройдёт XXVI Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»

Курян приглашают посмотреть фильмы и побеседовать с их авторами
С 24 по 26 февраля в Курске пройдёт XXVI Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»

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С 24 по 26 февраля в Курске пройдёт XXVI Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Программу документальных фильмов представит режиссёр Антон Хоботов. Показ художественных картин будет сопровождаться творческими встречами с их авторами. 

Большим событием фестиваля станет приезд нового президента «Сталкера», знаменитого кинорежиссёра, президента Гильдии кинорежиссёров, народного артиста России Вадима Абдрашитова. В день открытия он представит картину «Семь пар нечистых», снятую по повести Вениамина Каверина, над которой трудился как художественный руководитель. Также в Курск приедет создатель и генеральный продюсер «Сталкера» Игорь Степанов. 

Программа документальных фильмов. Эти киноленты покажут в концертно-творческом центре «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина), начало сеансов в 13:00.

24 февраля

«Презумпция виновности», 2020 г., 18+, реж. Дмитрий Степанов, 29 мин. (награды: приз президента кинофестиваля, диплом жюри киноведов и кинокритиков)

«Последняя надежда», 2020 г., 12+, реж. Леонид Агафонов, 52 мин. (диплом жюри за попытку гуманизировать жестокую тюремную реальность). 


25 февраля 

«Я не знаю букву «Два», 2020 г., 12+, реж. Олеся Корепанова, 40 мин. (диплом жюри за утверждение права человека быть человеком, спецприз Управления Верховного комиссара ООН по правам человека)

«Театр за колючей проволокой», 2020 г., 16+, реж. Инна Кокорина, 52 мин. (главный приз за лучший документальный фильм, диплом жюри киноведов и кинокритиков)


26 февраля 

«Мы в садовника играли…», 2020 г., 12+, реж. Максим Кузнецов, 48 мин. (диплом жюри за сохранение памяти о самых драматических моментах нашей истории).

«Осознание красоты. Чей Байкал?», 2020 г., 12+, реж. Валерий Шевченко, 46 мин. (спецприз имени Сергея Говорухина).



Программа художественный фильмов. Их куряне смогут посмотреть в центре досуга «Юность», начало сеансов в 19:00.

24 февраля

Военная драма «Семь пар нечистых», 2018 г., 16+, реж. Кирилл Белевич и Юрий Ильин, 87 мин. (приз за лучший игровой фильм).

После показа пройдет творческая встреча с художественным руководителем фильма Вадимом Абдрашитовым.


25 февраля
 
Драма «Керосин», 2019 г., 16+, реж. Юсуп Разыков, 77 мин. (приз за высокую художественность и верность теме прав человека). 

После зрителей ждет творческая встреча с кинорежиссёром Юсупом Разыковым.


26 февраля 

Драма «Седьмой пробег по контуру земного шара», 2019 г, 12+., реж. Виталий Суслин, 95 мин. (спецприз им. Анатолия Приставкина).

После показа этой кинокартины также запланирована творческая встреча с кинорежиссёром Виталием Суслиным. 


Организаторы отмечают, что кинофестиваль проводится с учётом всех мер профилактики, заполняемость зала - 50 процентов. Зрителй обеспечат масками и антисептиком.

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