В Курской области глава района подал в суд на местную пенсионерку
Женщина обозвала его коррупционером
На заседание суда селянка снова принесла предмет спора — бутылку грязной водопроводной воды.
На защиту пенсионерки встал весь поселок. Жители говорят, что у них от Роспотребнадзора столько заключений о некачественной воде, что извиняться перед ними должны чиновники.
Проблемы начались, когда в селе построили новую водонапорную башню, отмечает телеканал НТВ. Судя по всему, была нарушена технология, потому у всех жильцов техника выходит из строя. Они постоянно чинят стиральные машинки и водонагреватели.
Глава района наличие проблемы не отрицает, но требует извинений от селянки. Утверждает, что «15 лет возглавлял управление образования, и ему стыдно получить прозвище „коррупционер“».