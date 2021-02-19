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Лента новостей / В регионе

В Курской области глава района подал в суд на местную пенсионерку

Женщина обозвала его коррупционером
В Курской области глава района подал в суд на местную пенсионерку

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Глава Солнцевского района Геннадий Енютин подал в суд на местную пенсионерку. Женщина принесла чиновнику ржавую воду из-под крана и спросила, куда он дел миллионы рублей, выделенные на систему водоснабжения. Тот обиделся, что его обозвали коррупционером, и через суд потребовал извинений.

На заседание суда селянка снова принесла предмет спора — бутылку грязной водопроводной воды.

На защиту пенсионерки встал весь поселок. Жители говорят, что у них от Роспотребнадзора столько заключений о некачественной воде, что извиняться перед ними должны чиновники. 

Проблемы начались, когда в селе построили новую водонапорную башню, отмечает телеканал НТВ. Судя по всему, была нарушена технология, потому у всех жильцов техника выходит из строя. Они постоянно чинят стиральные машинки и водонагреватели. 

Глава района наличие проблемы не отрицает, но требует извинений от селянки. Утверждает, что «15 лет возглавлял управление образования, и ему стыдно получить прозвище „коррупционер“».

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