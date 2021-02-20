В Курской области работающим пенсионерам на самоизоляции продлили электронные больничные

Как и ранее, электронные больничные листы оформят дистанционно, ходить в поликлинику или вызывать врача на дом не нужно

Оперштаб продлил режим самоизоляции для курян в возрасте 65+. Продлены и электронные больничные - с 21 февраля по 1 марта. Как и ранее, электронные больничные листы оформят дистанционно, ходить в поликлинику или вызывать врача на дом не нужно.





Расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств Фонда социального страхования.

Напомним, что право на больничный имеют работающие пенсионеры, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.