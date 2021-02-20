Курянам напомнили, куда обращаться, чтобы расчистили снег

В комитете транспорта и автодорог отмечают, что все поступающие обращения курян о некачественной уборке фиксируются и направляются ответственным для оперативного реагирования

Курские дорожники продолжают обрабатывать дороги противогололедной смесью, чтобы не было скользкости на проезжей части. Особое внимание уделяют тротуарам и остановочным площадкам. На региональной дорожной сети задействовано 100 единиц техники, в том числе 43 комбинированных дорожных машины.





В комитете транспорта и автодорог отмечают, что все поступающие обращения курян о некачественной уборке фиксируются и направляются ответственным для оперативного реагирования. Оставить заявку на расчистку снега можно по номеру +7(4712) 34-32-06 или +7 (919) 130-34-13. По вопросам уборки снега на улицах в Курске можно обратиться по телефонам 51-92-91 и 51-92-89.