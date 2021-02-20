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На праздничных выходных курских водителей ждут сплошные проверки на трезвость

Сплошные рейды пройдут в ряде районов Курской области

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Впереди целых три праздничных дня, но отдыхать будут не все. Сотрудники ГИБДД не теряют бдительности и в предстоящие выходные проверят водителей на трезвость. Сплошные рейды пройдут в ряде районов Курской области.

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.

Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть.

Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 23 пьяных водителя, кроме этого 4 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё пятеро задержаны за повторное нарушение.
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