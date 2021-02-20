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Лента новостей / Происшествия

Под Курском водитель без прав покалечил в ДТП себя и трех пассажиров

Авария произошла в Большесолдатском районе Курской области
 

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19 февраля в Большесолдатском районе Курской области в ДТП пострадали четыре человека. Виновник случившегося - 43-летний мужчина, которого ранее лишили водительских прав. 

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась около одиннадцати часов вечера на перекрестке автодорог "село Волоконск - деревня Ширково" и "село Волоконск - деревня Доброхимовка". Водитель на автомобиле «ВАЗ-21093», не зарегистрированном в установленном порядке, ехал со стороны деревни Ширково в сторону села Волоконск, и, не справившись с управлением съехал с дороги в кювет, где врезался в деревья. 

В результате пострадали сам водитель и три его пассажира 39, 40 и 54 лет. Всех их с различными травмами госпитализировали.

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