Руководство одной из курских торговых сетей оштрафовали за вывоз мусора на площадку для складирования снега
Накануне мэр Курска проверил проблемные точки, на которые жаловались куряне
Так, местные жители обратили внимание, что представители некоторых торговых сетей свозят мусор на площадку для складирования снега на улице Просторной. На площадке побывали представители окружной администрации и полиция. На руководство одной из курских торговых сетей составлено два протокола об административном правонарушении.
Также горожане пожаловались на нерасчищенный проезд к детскому саду на улице Студенческой. Припаркованные около детского учреждения машины мешают провести здесь полноценную уборку. Главе округа Олегу Лемтюгову поручено привести территорию в порядок. Проверили и территорию около педагогического колледжа на улице Карла Маркса - пешеходная дорожка там скользкая и не посыпана песком. Дорожники отреагировали оперативно и приступили к расчистке от снега и льда тротуара и остановки.
На проспекте Хрущева жильцы домов №№ 3 и 5 жаловались, что ТСЖ плохо убирает дворовую территорию. В течение суток двор привели в надлежащий вид.
Что касается лестниц и спусков, лестничный спуск на улице Бочарова мэр инспектировал во время предыдущего рейда и остался недоволен качеством работ. Сейчас лестница хорошо расчищена и посыпана песко-соляной смесью. А вот лестница на улице Овечкина протяженностью 80 метров посыпана песком, но не почищена от льда.
– Посыпали смесью, чтобы лед подтаял и его легче было расчищать, к вечеру его уберут, – пояснил заместитель главы горадминистрации Василий Волобуев.
Местная жительница попросила градоначальника организовать здесь дополнительное освещение, поскольку вечером спускаться небезопасно. Вопрос с освещением Виктор Карамышев поручил взять на контроль председателю городского комитета ЖКХ Сергею Цуканову.
Ещё одна лестница, которую проинспектировали - на улице Чумаковской. Ступеньки почищены, а вот подход к ней не убран. Мэр распорядился привести объект в нормативное состояние. Качеством расчистки дороги оказались недовольны и жители улицы Рябиновой. Ситуацию оперативно исправили.
Также глава Курска осмотрел остановку по требованию у картодрома. В соцсетях куряне пожаловались губернатору, что тротуар и остановка не расчищены. Накануне там работала техника, но качество выполненных работ Виктора Николаевича не устроило. Он велел подрядчику, отвечающему за уборку в этом районе, привести территорию в порядок.
"Стараемся слышать каждого жителя города, будем вместе исправлять ситуацию. Куряне должны подсказывать проблемные места. Такая обратная связь пойдёт на пользу городу", – подвел итоги рейда Виктор Карамышев.