Автопарк регионального УМВД пополнили 129 машин

Курским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей. Торжественная церемония состоялась на Красной площади.Автопарк регионального УМВД пополнили 129 машин: Нивы, УАЗы Патриот, Лады Гранта, Лады Веста, Лады Ларгус и специально оборудованные автомобили Газель. Автомобили поступят в дежурные части подразделений городских и районных отделов полиции. Машины имеют специальную цветографическую схему, оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами и рациями.Как отметил губернатор, новый автотранспорт будет способствовать еще более качественной работе стражей порядка.Отмечается, что новые автомобили поступили в регион от Министерства внутренних дел России.