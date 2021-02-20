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Курским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Автопарк регионального УМВД пополнили 129 машин
Курским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

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Курским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей. Торжественная церемония состоялась на Красной площади. 

Автопарк регионального УМВД пополнили 129 машин: Нивы, УАЗы Патриот, Лады Гранта, Лады Веста, Лады Ларгус и специально оборудованные автомобили Газель. Автомобили поступят в дежурные части подразделений городских и районных отделов полиции. Машины имеют специальную цветографическую схему, оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами и рациями.

Как отметил губернатор,  новый автотранспорт будет способствовать еще более качественной работе стражей порядка.

Отмечается, что новые автомобили поступили в регион от Министерства внутренних дел России.  
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