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Проект Курского кинофонда «Кино в театре» возобновляет работу 23 февраля

В День защитника Отечества в драмтеатре состоится кинопоказ военной драмы «Ржев»

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Проект Курского кинофонда «Кино в театре» возобновляет свою работу. Почти целый год прошел с последнего кинопоказа - он состоялся перед весенней самоизоляцией - 1 марта 2020 года. 

Нынешний год для «Кино в театре» юбилейный – он будет встречать своих зрителей уже XV сезон. В День защитника Отечества, 23 февраля в 13 часов в драмтеатре состоится концерт артистов Курской государственной филармонии и кинопоказ военной драмы «Ржев» (категория 12+).

Фильм снят по мотивам повести «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева. «Ржев» представлен как предельно честный фильм о войне, в нём нет ни одной женской роли. Действие охватывает один день Ржевской битвы, длившейся 15 месяцев. Общие потери Красной Армии тогда превысили 1,3 миллиона человек. А битва в деревне Овсянниково переломила ход Великой Отечественной войны.

Вход бесплатный по пригласительным билетам. Их можно получить в кассе драмтеатра. отмечается, что мероприятие проводится с учётом всех мер профилактики с 50-процентной заполняемостью зала. Зрителей просят соблюдать масочный режим.
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