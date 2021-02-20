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Лента новостей / В регионе

Туман, гололёд и потепление прогнозируют в Курской области на выходных

А в День защитника Отечества снова ударят морозы
Туман, гололёд и потепление прогнозируют в Курской области на выходных

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На выходных в Курскую область придет потепление, но не надолго - в День защитника Отечества снова ударят морозы. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 21 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. Утром и днем местами туман, гололед. Температура воздуха ночью составит от 9ºС до 14ºС, днем от 0 до 5ºС мороза. 

В понедельник, 22 февраля временами ожидается снег, мокрый снег и морось, местами гололед. Ночью температура будет колебаться от 0 до 5°С мороза, днем - от 2°С мороза до 3°С тепла.

23 февраля синоптики снова прогнозируют похолодание - столбики термометров опустятся до -15°С.
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