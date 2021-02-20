Туман, гололёд и потепление прогнозируют в Курской области на выходных
А в День защитника Отечества снова ударят морозы
По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 21 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. Утром и днем местами туман, гололед. Температура воздуха ночью составит от 9ºС до 14ºС, днем от 0 до 5ºС мороза.
В понедельник, 22 февраля временами ожидается снег, мокрый снег и морось, местами гололед. Ночью температура будет колебаться от 0 до 5°С мороза, днем - от 2°С мороза до 3°С тепла.
23 февраля синоптики снова прогнозируют похолодание - столбики термометров опустятся до -15°С.