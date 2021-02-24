В субботу в Курске будет работать съёмочная группа художественного фильма «Огород»

Главные роли в новом фильме сыграют народная артистка России Валентина Теличкина и артист Курской государственной филармонии Юрий Кутафин

В эту субботу, 27 февраля в Курске будет работать съёмочная группа художественного фильма «Огород» во главе с режиссёром, лауреатом отечественных и международных кинофестивалей Ларисой Садиловой.Главные роли в новом фильме сыграют народная артистка России Валентина Теличкина и артист Курской государственной филармонии, мастер художественного слова Юрий Кутафин. С ним Лариса Игоревна познакомилась летом 2014 года, когда в Курской области снимала фильм «Открытый экран».Зимний съёмочный период проходит в Брянской, Смоленской и Курской областях. Летом работа над картиной продолжится в Краснодарском крае, а также в Брянской и Курской областях. Наряду с известными актёрами в кинокартине снимаются жители Брянской, Смоленской и Курской областей. Поскольку на этот раз необходимо снять только несколько заявочных планов, набирать артистов массовки в Курске не станут. Но вот летом, когда съемочная группа приедет к нам вновь, объявят кастинг. Пока же в Курске будут снимать только Юрия Кутафина – он играет артиста Курской филармонии по имени Валерий, другие артисты будущей картины к нам пока не приедут. По сюжету, между героями Юрия Кутафина и Валентины Теличкиной вспыхивает «поздняя любовь».Фильм «Огород» Лариса Садилова посвящает поколению своих родителей. В центре повествования немолодые женщины, которые живут вдалеке от столицы и каждый день борются за достойное существование. Одной из них повезло, и она вопреки всему позволила себе любовь.Следить за ходом работы над фильмом можно на fb-странице «Кинокомпании «Прометей» и «Арси-фильм».