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Лента новостей / В регионе

В пятницу в Курске пройдут общественные слушания проекта новой маршрутной сети

Их решили провести в рабочее время - в эту пятницу в 4 часа дня

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В Курске пройдут общественные слушания проекта новой маршрутной сети. Власти решили их провести в рабочее время - в эту пятницу в 4 часа дня. Приглашают всех желающих горожан. Слушания состоятся в ДК железнодорожников. 

Так как в Курской области продолжает действовать режим повышенной готовности организаторы просят заблаговременно подать заявку на участие во встрече. Для этого нужно прислать на электронную почту transport46@bk.ru свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и вопрос, который планируете задать в ходе обсуждения.

Заявку можно также подать, написав в личные сообщения сообщества «Транспорт и дороги Курской области» в соцсети «ВКонтакте». Завершится регистрация в 18:00 25 февраля.

С проектом, который обсудят на общественных слушаниях, можно ознакомиться заранее на сайте регионального комитета транспорта и автодорог.
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