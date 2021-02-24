В пятницу в Курске пройдут общественные слушания проекта новой маршрутной сети

Их решили провести в рабочее время - в эту пятницу в 4 часа дня

В Курске пройдут общественные слушания проекта новой маршрутной сети. Власти решили их провести в рабочее время - в эту пятницу в 4 часа дня. Приглашают всех желающих горожан. Слушания состоятся в ДК железнодорожников.





Так как в Курской области продолжает действовать режим повышенной готовности организаторы просят заблаговременно подать заявку на участие во встрече. Для этого нужно прислать на электронную почту transport46@bk.ru свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и вопрос, который планируете задать в ходе обсуждения.





Заявку можно также подать, написав в личные сообщения сообщества «Транспорт и дороги Курской области» в соцсети «ВКонтакте». Завершится регистрация в 18:00 25 февраля.



