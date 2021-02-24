Также в здании старого онкокорпуса планируется открыть Центр амбулаторной онкологической помощи

Поликлинику курской БСМП перенесут в бывший онкологический корпус. Об этом сообщила главный врач больницы Калерия Ильченко на совещании с губернатором, которое состоялось в городском роддоме. Его, напомним, сейчас готовят к возобновлению плановой медпомощи и приему рожениц.





Поликлинике БСМП требуется модернизация. Ей необходимо расширение, а также капитальный ремонт и оснащение: износ оборудования составляет 90%, либо оно отсутствует вовсе. Однако проводить капремонт поликлиники нецелесообразно, поскольку площадь территории не соответствует нормативам. Учреждение обслуживает почти 40 тысяч курян при площади здания 1,7 тыс. м², хотя норматив – 4 тыс. м². Нужно либо провести реконструкцию, либо возвести новое здание. Но и эти варианты невозможны из-за плотной застройки. Потому и предлагается переоборудовать под размещение поликлиники бывший онкологический корпус, пояснила главврач.





Переезд позволит увеличить мощность учреждения с 600 до 800 посещений в смену без ущерба для лечебного процесса. Появится возможность создать современную базу для обучения студентов курского медколледжа. Таким образом, учебное заведение, которое давно нуждается в расширении площадей, сможет принять еще больше учащихся.





Также в здании старого онкокорпуса планируется открыть Центр амбулаторной онкологической помощи. ЦАОПы создаются по всей стране в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В Курской области их будет четыре – по одному в Рыльске, Горшечном, Железногорске и Курске.





Отмечается, что в случае переезда поликлиники в другое здание освободившиеся помещения реконструируют под оперблок, реанимацию и травматологическое отделение.