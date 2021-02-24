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Лента новостей / Происшествия

Курская область. В Железногорске пьяный водитель устроил ДТП с шестью машинами

К счастью, люди в этой аварии не пострадали

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23 февраля в одиннадцатом часу вечера, в районе дома 1 по ул. Энтузиастов в Железногорске произошло массовое ДТП - столкнулись сразу шесть автомобилей. Как сообщают в ГИБДД, виновник к аварии был пьяным. 

 28-летний водитель автомобилея «Hyundai Creta» (находясь в состоянии опьянения) не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля «ВАЗ 21113», за рулем которого был 22-летний водитель, в результате чего допустил с ним столкновение. От удара ВАЗ по инерции столкнулся с впереди движущимся «ВАЗом 21070» под управлением 19-летнего водителя, тот в свою очередь от удара столкнулся с движущимся впереди «Опелем Астра» под управлением 36-летнего водителя. Далее автомобиль «Опель Астра» столкнулся с  впереди движущимся другим «Опелем Астра», за рулем которого был 20-летний автомобилист. Этот «Опель» также пл инерции столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 45-летнего водителя. 

Чудом в этом ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.
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