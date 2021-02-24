Курская область. В Железногорске пьяный водитель устроил ДТП с шестью машинами

К счастью, люди в этой аварии не пострадали

23 февраля в одиннадцатом часу вечера, в районе дома 1 по ул. Энтузиастов в Железногорске произошло массовое ДТП - столкнулись сразу шесть автомобилей. Как сообщают в ГИБДД, виновник к аварии был пьяным.





28-летний водитель автомобилея «Hyundai Creta» (находясь в состоянии опьянения) не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля «ВАЗ 21113», за рулем которого был 22-летний водитель, в результате чего допустил с ним столкновение. От удара ВАЗ по инерции столкнулся с впереди движущимся «ВАЗом 21070» под управлением 19-летнего водителя, тот в свою очередь от удара столкнулся с движущимся впереди «Опелем Астра» под управлением 36-летнего водителя. Далее автомобиль «Опель Астра» столкнулся с впереди движущимся другим «Опелем Астра», за рулем которого был 20-летний автомобилист. Этот «Опель» также пл инерции столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 45-летнего водителя.





Чудом в этом ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.