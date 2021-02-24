В столкновении «десятки» и «Весты» под Курском погиб автомобилист
Авария произошла на автодороге "Обоянь – Солнцево - Мантурово" в Пристенском районе
Как сообщает сообщает ГИБДД, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 21102», за рулем которого был 72-летний водитель, который двигался со стороны села Пселец в направлении села Красниково с «Ладой Веста» под управлением 58-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении.
В результате столкновения травмы получили оба автомобилиста, их госпиталдизировали. Водитель «Лады Весты» в последствии скончался в больнице.