В столкновении «десятки» и «Весты» под Курском погиб автомобилист

Авария произошла на автодороге "Обоянь – Солнцево - Мантурово" в Пристенском районе

22 февраля в Пристенском районе Курской области произошло ДТП, жертвой которого стал 58-летний автомобилист. Авария случилась примерно в 8 часов утра на 13 км автодороги «Обоянь – Солнцево - Мантурово».Как сообщает сообщает ГИБДД, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 21102», за рулем которого был 72-летний водитель, который двигался со стороны села Пселец в направлении села Красниково с «Ладой Веста» под управлением 58-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении.В результате столкновения травмы получили оба автомобилиста, их госпиталдизировали. Водитель «Лады Весты» в последствии скончался в больнице.