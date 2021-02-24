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«Джазовая провинция» приглашает курян на первый в этом году концерт «Vive l'amour»

Зрителей ждёт целая музыкальная палитра: джаз, классика и фольклор, а ещё презентация нового альбома в честь 25-летия фестиваля
«Джазовая провинция» приглашает курян на первый в этом году концерт «Vive l'amour»

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Фестиваль «Джазовая провинция» приглашает курян на первый концерт в 2021 году - это традиционный весенний концерт «Vive l'amour». Зрителей ждёт целая музыкальная палитра: джаз, классика и фольклор. 

В концерте примут участие ансамбль под управлением Леонида Винцкевича «Новое искусство», финалистка шоу «Голос» Ксения Коробкова (вокал), актёр театра «Два-Три» Андрей Севрюков, Александр Крупнов (вибрафон) и другие. Свои авторские композиции представит Nick Vintskevich. 

Также гостей ждёт презентация нового альбома в честь 25-летия фестиваля, а в фойе пройдёт выставка курских художников Владимира Дайбова, Ивана Согачёва и фотографа Ксении Полонской.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии или по ссылке.

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