«Джазовая провинция» приглашает курян на первый в этом году концерт «Vive l'amour»
Зрителей ждёт целая музыкальная палитра: джаз, классика и фольклор, а ещё презентация нового альбома в честь 25-летия фестиваля
В концерте примут участие ансамбль под управлением Леонида Винцкевича «Новое искусство», финалистка шоу «Голос» Ксения Коробкова (вокал), актёр театра «Два-Три» Андрей Севрюков, Александр Крупнов (вибрафон) и другие. Свои авторские композиции представит Nick Vintskevich.
Также гостей ждёт презентация нового альбома в честь 25-летия фестиваля, а в фойе пройдёт выставка курских художников Владимира Дайбова, Ивана Согачёва и фотографа Ксении Полонской.
Билеты можно приобрести в кассах филармонии или по ссылке.