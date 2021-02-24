Центр работает на базе 6-й горбольницы, туда направляют пациентов, прикрепленных к горбольницам №1 и №6, а также к 5-й и 7-й поликлиникам

Более 1,5 тысяч курян прошли обследование в амбулаторном центре для лечения коронавируса. Он открылся в ноябре прошлого года на базе 6-й горбольницы. В центре организовано лабораторное обследование пациентов, проведение электрокардиографии и компьютерной томографии.Записаться на прием в центр для диагностики и лечения коронавируса можно у лечащего врача. Туда направляют пациентов, прикрепленных к горбольницам №1 и №6, а также к 5-й и 7-й поликлиникам.Лечение на дому получают заболевшие коронавирусом куряне при легком и среднетяжелом течении заболевания. Их обеспечивают бесплатными лекарствами. Всего в Курской области препараты получили уже 17 335 человек, из них около 8,5 тысяч – жители районов региона. При необходимости пациентов сразу госпитализируют в стационар, таких случаев в центре было порядка 120.