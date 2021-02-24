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Более 200 человек боролись за Кубок Губернатора Курской области

Победителей определяли на дистанциях 3, 5 и 10 километров
Более 200 человек боролись за Кубок Губернатора Курской области

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В Мокве Курской области прошла лыжная гонка на Кубок Губернатора. Участие приняли более 200 любителей спорта в возрасте от 14 до 65 лет, сообщает телеканал "ТАКТ". Победителей определяли на дистанциях 3, 5 и 10 километров. 
 
На лыжную трассу вышли и звёзды отечественного спорта Антон Шипулин, Иван Черезов, Алексей Петухов и Дмитрий Малышко, также участие принял губернатор Роман Старовойт. Глава региона прошёл дистанцию в 10 километров.
 
На дистанции 10 километров среди мужчин первым пришел Дмитрий Малышко, который не участвовал в борьбе за призовые места. Вторым – Павел Играков, третьим – Роман Просветов. Среди женщин 1-е место у Оксаны Шаталовой, 2-е – у Анастасии Докучаевой, 3-е – у Анны Миненковой.
 
После основных соревнований прошла также шоу-эстафета со знаменитыми спортсменами. Победила команда Антона Шипулина.

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