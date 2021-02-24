На странице городского комитета архитектуры и градостроительства в соцсети «ВКонтакте» можно изучить представленные проекты второго этапа конкурса и проголосовать за один из них

Курянам предлагают обсудить архитектурно-художественную концепцию улицы Ленина в соцсетях. Открытый архитектурный конкурс на разработку концепции внешнего облика центральной улицы Курска проводится в два этапа. Сейчас на странице городского комитета архитектуры и градостроительства в соцсети «ВКонтакте» можно изучить представленные проекты второго этапа конкурса и проголосовать за один из них.Если на первом этапе, который проходил в сентябре, конкурсанты представляли проекты обустройства фасадов домов на участке от площади Перекальского до Театральной площади: варианты размещения информационных конструкций и оформления входных групп, колористического решения, размещения кондиционеров, оформления балконов, то на втором этапе они представили проекты оформления общественных пространств всей улицы Ленина. Сюда входит комплексное благоустройство, включающее организацию существующих и возможных к размещению общественных пространств, ландшафтно-декоративное обустройство, освещение, размещение городской мебели и малых архитектурных форм.Всего на конкурс поступило 3 заявки и представлены 3 конкурсных работы. На каждом проекте указан номер зарегистрированного участника второго этапа. Результаты общественного голосования члены жюри обещают учесть при подведении итогов и определении победителя. Общественное обсуждение и голосование продлится до 9 марта на странице комитета во «Вконтакте».