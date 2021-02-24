В Курске пожилой рецидивист украл выручку из салона красоты

Пока администратор провожал клиентку к мастеру мужчина воспользовался моментом и забрал деньги из ящика

В Курске 60-летний рецидивист украл выручку из салона красоты. Выручка за несколько дней в сумме более 30 тысяч рублей пропала из помещения салона в начале феврале. Пока администратор провожал клиентку к мастеру мужчина воспользовался моментом и забрал деньги из ящика. Однако он не учел, что момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения. Это помогло идентифицировать его личность.Похитителем оказался ранее судимый житель Советского района. В день кражи он обходил несколько офисов в поисках нужного, тогда и заметил помещение салона. Похищенные деньги он потратил сразу. После задержания подозреваемого выяснилось, что он причастен и к другим преступлениям. До окончания следствия его арестовали.Возбуждено уголовное дело.