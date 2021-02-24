В Курске пожилой рецидивист украл выручку из салона красоты
Пока администратор провожал клиентку к мастеру мужчина воспользовался моментом и забрал деньги из ящика
Похитителем оказался ранее судимый житель Советского района. В день кражи он обходил несколько офисов в поисках нужного, тогда и заметил помещение салона. Похищенные деньги он потратил сразу. После задержания подозреваемого выяснилось, что он причастен и к другим преступлениям. До окончания следствия его арестовали.
Возбуждено уголовное дело.