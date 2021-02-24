26 февраля в курском аэропорту пожарные проведут учения
Пожарная техника будет двигаться по городу с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками
В рамках учений спасатели отработают знания персонала аэропорта и вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования.
Пожарная техника будет двигаться по городу с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Курян просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, а автомобилистов - соблюдать ПДД и уступать дорогу спецтранспорту.