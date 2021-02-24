Куряне получат скидку при оплате проезда картой «МИР»

Акция продлится с 1 марта до 30 июня и распространится только на бесконтактные карты

C 1 марта до 30 июня куряне получат скидку в размере 4 рублей при оплате проезда в городском транспорте бесконтактной картой «МИР».В акции могут принять участие держатели бесконтактных карт «MИР» при условии оплаты привязанной к сервису картой «MИР» на бортах перевозчиков.Чтобы получить скидку достаточно в период действия акции осуществить поездку на регулярных маршрутах пассажирского автомобильного и электрического транспорта Курской области и оплатить проезд картой «МИР» на терминале кондуктора.