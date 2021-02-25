Уровень заболеваемости ОРВИ в Курской области соответствует сезонным тенденциям
Циркуляция вирусов гриппа, по данным Роспотребнадзора, отсутствует
За прошедшую неделю в целом по региону зарегистрировано немногим более 8 тысяч случаев ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на 8,1% в значительной степени за счет взрослых, что касается детей - он выше на 11,4% только среди дошколят 3-6 лет.
Циркуляция вирусов гриппа, по данным ведомства, отсутствует.
Специалисты советуют курянам укреплять иммунитет и соблюдать и меры профилактики, а при возникновении симптомов острого респираторного заболевания остаться дома и обратиться за помощью врачей.