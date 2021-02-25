В этом году в курских санаториях планируется оздоровить более 5 тысяч детей
Детская оздоровительная кампания стартовала 15 февраля
Отмечается, что путевки, приобретаемые за счет бюджетных средств, предоставляются бесплатно. В первую очередь их получают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты, дети из малообеспеченных емей и находящихся в учреждениях социального обслуживания.
Чтобы получить путевку нужно обратиться по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17, кабинет 12, телефон: 32-54-79. Жители районов Курской области могут обратиться в администрацию своего района. Список ответственных лиц с указанием контактных телефонов можно посмотреть на сайте летокурск.рф в разделе «Родителям».
Власти подчеркивают: все учреждения готовы к работе с учетом требований санитарного законодательства, приняты меры по профилактике коронавируса.