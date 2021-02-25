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В этом году в курских санаториях планируется оздоровить более 5 тысяч детей

 Детская оздоровительная кампания стартовала 15 февраля 
В этом году в курских санаториях планируется оздоровить более 5 тысяч детей

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В этом году в курских санаториях  за счет средств областного бюджета планируется оздоровить более 5 тысяч детей. Детская оздоровительная кампания уже стартовала. С 15 февраля заезды организованных групп начались в санаторно-оздоровительные лагеря Курской области, действующие на базе санаториев «Соловушка», «Соловьиные зори», «Маяк» и санатория имени И.Д. Черняховского. Сейчас там отдыхают 500 детей. Продолжительность смен составляет 21 день, для детей организован образовательный процесс. 

Отмечается, что путевки, приобретаемые за счет бюджетных средств, предоставляются бесплатно. В первую очередь их получают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты, дети из малообеспеченных емей и находящихся в учреждениях социального обслуживания. 

Чтобы получить путевку нужно обратиться по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17, кабинет 12, телефон: 32-54-79. Жители районов Курской области могут обратиться в администрацию своего района. Список ответственных лиц с указанием контактных телефонов можно посмотреть на сайте летокурск.рф в разделе «Родителям». 

Власти подчеркивают: все учреждения готовы к работе с учетом требований санитарного законодательства, приняты меры по профилактике коронавируса. 

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