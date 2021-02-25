портале региональной администрации в разделе «Проектная деятельность».В Курской области разработали интерактивную карту реализации национальных проектов. Она опубликована на
На карте можно узнать информацию о проектах строительства дорог, ФАПов, школ, спортивных объектов, благоустройства общественных и дворовых территорий, запланированных к реализации в нашем регионе, а также их объем финансирования и срок завершения.
Пока интерактивная карта работает в тестовом режиме, ее будут дополнять. В режиме онлайн можно будет наблюдать за строительством ключевых объектов, на которых установлены видеокамеры.
В Курской области разработали интерактивную карту реализации нацпроектов
На карте можно узнать информацию о проектах строительства дорог, ФАПов, школ, спортивных объектов, благоустройства общественных и дворовых территорий