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Лента новостей / В регионе

В Курской области разработали интерактивную карту реализации нацпроектов

На карте можно узнать информацию о проектах строительства дорог, ФАПов, школ, спортивных объектов, благоустройства общественных и дворовых территорий

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В Курской области разработали интерактивную карту реализации национальных проектов. Она опубликована на портале региональной администрации в разделе «Проектная деятельность».

На карте можно узнать информацию о проектах строительства дорог, ФАПов, школ, спортивных объектов, благоустройства общественных и дворовых территорий, запланированных к реализации в нашем регионе, а также  их объем финансирования и срок завершения.

Пока интерактивная карта работает в тестовом режиме, ее будут дополнять. В режиме онлайн можно будет наблюдать за строительством ключевых объектов, на которых установлены видеокамеры.

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