В курском КТЦ «Звёздный» три оркестра сыграют хиты мирового кинематографа
Впервые в концерте примут участие сразу три инструментальных коллектива
Впервые в концерте примут участие сразу три инструментальных коллектива: оркестр духовых инструментов и эстрадный оркестр, а также струнный квартет. Выступят и ансамбль русской песни "Разгуляй" и солисты «Звёздного».
Зрители услышат композиции как из советстких и российских фильмов и сериалов, так и саундтреки из зарубежных кинолент.
Будут все жанры, кроме скучного, заверил руководитель литературно-драматургической части КЦ «Звёздный» Роман Рубанов.
Начало концерта 26 февраля в 7 вечера.