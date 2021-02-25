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В курском КТЦ «Звёздный» три оркестра сыграют хиты мирового кинематографа

Впервые в концерте примут участие сразу три инструментальных коллектива
В курском КТЦ «Звёздный» три оркестра сыграют хиты мирового кинематографа

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В пятницу в Концертно-творческом центре «Звёздный» состоится концертная программа «Жизнь моя, кинематограф. Популярные мелодии кино». Этот концерт перенесен с 29 октября прошлого года. Отмечается, что билеты, купленные ранее, действительны на новую дату.

Впервые в концерте примут участие сразу три инструментальных коллектива: оркестр духовых инструментов и эстрадный оркестр, а также струнный квартет. Выступят и ансамбль русской песни "Разгуляй" и солисты «Звёздного».

Зрители услышат композиции как из советстких и российских фильмов и сериалов, так и саундтреки из зарубежных кинолент. 

Будут все жанры, кроме скучного, заверил руководитель литературно-драматургической части КЦ «Звёздный» Роман Рубанов.

Начало концерта 26 февраля в 7 вечера.  

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