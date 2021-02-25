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Лента новостей / В регионе

Общественные слушания по проекту новой маршрутной сети Курска перенесли на март

С момента публикации проекта поступило уже около сотни предложений
Общественные слушания по проекту новой маршрутной сети Курска перенесли на март

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Власти решили перенести общественные слушания по проекту новой маршрутной сети Курска на март.  
Это необходимо для более детальной проработки обращений и учета общественного мнения при корректировке документов транспортного планирования, говорят в областном комитете транспорта и автодорог. С момента публикации проекта поступило уже около сотни предложений по обновлению существующей маршрутной сети. 

Точные дату и время проведения слушаний сообщат дополнительно. Мероприятие пройдет на площадке Курской областной Думы.

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