Курянам рассказали, куда сообщать о дефектах проезжей части

С начала года курские дорожники залатали ямы на 18 участках автодорог

С начала года курские дорожники залатали ямы на 18 участках автодорог регионального и межмуниципального значения в Тимском, Мантуровском, Горшеченском, Щигровском, Касторенском, Льговском, Солнцевском, Пристенском и Курском районах. Общая площадь работ составила порядка одного квадратного километра.Как поясняют в региональном комитете транспорта и автодорог, ямы, выбоины и просадки образуются на дорогах из-за обильных осадков и перепадов температур. Подрядчики ежедневно проводят мониторинг состояния дорожной сети. При обследовании специалисты формируют перечень участков автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, где необходимо провести ремонт.Для поддержания дорог в нормативном состоянии и предотвращения аварийности зимой ямочный ремонт проводится литой асфальтобетонной смесью. Технология укладки этого материала позволяет производить работы при повышенной влажности и температурах не ниже -5 °C.В Курске в этом году предусмотрены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети на площади более 1300 м². На данный момент отремонтировано 577 м² по улицам Карла Маркса, 50 лет Октября, 1-я Агрегатная, Маяковского, Октябрьская и Энгельса, а также на проспекте Кулакова.При наступлении благоприятных погодных условий ямочный ремонт продолжат. Сообщить об обнаруженном дефекте проезжей части можно по номеру телефона +7 (919) 130-34-13, указав название автодороги и адрес проблемного участка.