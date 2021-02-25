Проект строительства нового здания аэровокзала реализуют, но позже

В этом году начнется реконструкция действующего здания аэровокзала Курска. В планах отделка фасада, замена инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Сейчас специалисты просчитывают стоимость работу, рассматривается возможность выделения средств областного бюджета.Для расширения географии полетов и увеличения пассажиропотока с 2025 по 2030 годы Минтранс планирует провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы для приема самолетов средней и большой вместимости. Кроме этого, на завершающей стадии находятся переговоры о заключении договора совместного использования аэродрома между Министерством обороны и КПКО «Курскаэропорт». Это позволит улучшить работу нашей воздушной гавани при подготовке взлетно-посадочной полосы в осенне-зимний период.Для дальнейшего развития авиаузла требуется строительство нового здания аэровокзала, однако эту работу остановил кризис, вызванный пандемией. Проект реализуют, но позже.Отмечается, что, несмотря на коронавирусные ограничения, курский аэропорт – единственный в стране, где по итогам 2020 года пассажиропоток вырос. В прошлом году воздушная гавань Курска перевезла рекордное количество пассажиров – более 56 тысяч человек, что почти на 47,5% больше, чем в 2019-м. Напомним, из Курска открыты два новых направления – в Калининград и Минводы.