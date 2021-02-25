  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году начнется реконструкция действующего здания аэровокзала Курска

Проект строительства нового здания аэровокзала реализуют, но позже
В этом году начнется реконструкция действующего здания аэровокзала Курска

Читайте также

В этом году начнется реконструкция действующего здания аэровокзала Курска. В планах отделка фасада, замена инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Сейчас специалисты просчитывают стоимость работу, рассматривается возможность выделения средств областного бюджета. 

Для расширения географии полетов и увеличения пассажиропотока с 2025 по 2030 годы Минтранс планирует провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы для приема самолетов средней и большой вместимости. Кроме этого, на завершающей стадии находятся переговоры о заключении договора совместного использования аэродрома между Министерством обороны и КПКО «Курскаэропорт». Это позволит улучшить работу нашей воздушной гавани при подготовке взлетно-посадочной полосы в осенне-зимний период. 

Для дальнейшего развития авиаузла требуется строительство нового здания аэровокзала, однако эту работу остановил кризис, вызванный пандемией. Проект реализуют, но позже. 

Отмечается, что, несмотря на коронавирусные ограничения, курский аэропорт – единственный в стране, где по итогам 2020 года пассажиропоток вырос. В прошлом году воздушная гавань Курска перевезла рекордное количество пассажиров – более 56 тысяч человек, что почти на 47,5% больше, чем в 2019-м. Напомним, из Курска открыты два новых направления – в Калининград и Минводы. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских автомобилистов предупреждают о тумане

Более 40 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Курянину грозит 2 года колонии за "бесплатный шопинг"

В Доме советов обсудили возможный рост цен на тарифы ЖКХ

В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили более 5 миллионов рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске