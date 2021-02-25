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Курских автомобилистов предупреждают о тумане

Ночью снег и дождь, а днем до 6ºС тепла
Курских автомобилистов предупреждают о тумане

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МЧС предупреждает курских автомобилистов о тумане. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ночью местами туман. Скорость ветра не превысит 12 м/с. 

Температура воздуха этой ночью будет колебаться от 3ºС мороза до 2ºС тепла, а днем прогнозируют только положительные значения - от 1 - 6ºС тепла. 

Спасатели просят участников дорожного движения быть особенно внимательными при движении в тумане, а по возможности и вовсе отложить поездку. 

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