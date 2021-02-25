Курских автомобилистов предупреждают о тумане

Ночью снег и дождь, а днем до 6ºС тепла

МЧС предупреждает курских автомобилистов о тумане.По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ночью местами туман. Скорость ветра не превысит 12 м/с.Температура воздуха этой ночью будет колебаться от 3ºС мороза до 2ºС тепла, а днем прогнозируют только положительные значения - от 1 - 6ºС тепла.Спасатели просят участников дорожного движения быть особенно внимательными при движении в тумане, а по возможности и вовсе отложить поездку.