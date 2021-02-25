  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске к паводку готовят четыре лодочные переправы

По заявкам горожан специалисты откачают талые и грунтовые воды с частных подворий

Читайте также

В Курске к паводку готовят четыре лодочные переправы. При необходимости, их развернут по адресам: ул. Комсомольская – ул. Тимская, школа № 16 – протока Кривец, ул. Водяная – ул. Сушковская и ул. Киевская (р. Тускарь).

Мониторинг паводковой обстановки будет осуществляться с помощью системы видеонаблюдения. Для этого, в частности, установлены четыре видеокамеры в районах: ТЭЦ-4, (р. Тускарь, Стрелецкие улицы), ул. Толстого (р. Тускарь, пляж «Городской»), пр-т Кулакова (мост через р. Сейм, лодочная станция, пляж «Здоровье») и ТЭЦ-1 (холодный и теплые каналы).

Спасатели будут круглосуточно вести наблюдение за изменением уровня воды посредством двух гидропостов на реках Сейм и Тускарь.

По заявкам горожан специалисты откачают талые и грунтовые воды с частных подворий.

Несмотря на то, что паводок ожидается только в конце марта, подготовка к нему активно ведется. С целью понижения уровня грунтовых вод в районе улицы Малиновой уже восстановлена и введена в эксплуатацию автоматическая погружная насосная станция. Подготовлены бетонные блоки и плиты для возведения пешеходного моста через улицу Прилужную, а также все необходимое для устройства искусственных плотин на улицах Лучистой, Арматурной и Прилужной.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских автомобилистов предупреждают о тумане

Более 40 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Курянину грозит 2 года колонии за "бесплатный шопинг"

В Доме советов обсудили возможный рост цен на тарифы ЖКХ

В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили более 5 миллионов рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске