По заявкам горожан специалисты откачают талые и грунтовые воды с частных подворий

В Курске к паводку готовят четыре лодочные переправы. При необходимости, их развернут по адресам: ул. Комсомольская – ул. Тимская, школа № 16 – протока Кривец, ул. Водяная – ул. Сушковская и ул. Киевская (р. Тускарь).Мониторинг паводковой обстановки будет осуществляться с помощью системы видеонаблюдения. Для этого, в частности, установлены четыре видеокамеры в районах: ТЭЦ-4, (р. Тускарь, Стрелецкие улицы), ул. Толстого (р. Тускарь, пляж «Городской»), пр-т Кулакова (мост через р. Сейм, лодочная станция, пляж «Здоровье») и ТЭЦ-1 (холодный и теплые каналы).Спасатели будут круглосуточно вести наблюдение за изменением уровня воды посредством двух гидропостов на реках Сейм и Тускарь.По заявкам горожан специалисты откачают талые и грунтовые воды с частных подворий.Несмотря на то, что паводок ожидается только в конце марта, подготовка к нему активно ведется. С целью понижения уровня грунтовых вод в районе улицы Малиновой уже восстановлена и введена в эксплуатацию автоматическая погружная насосная станция. Подготовлены бетонные блоки и плиты для возведения пешеходного моста через улицу Прилужную, а также все необходимое для устройства искусственных плотин на улицах Лучистой, Арматурной и Прилужной.