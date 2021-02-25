В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили более 5 миллионов рублей
Подать заявку на отлов безнадзорных собак можно по телефонам 55-47-60 и 74-02-46
На территории Центрального округа отловом собак занимается Спецавтобаза по уборке Курска, в Сеймском округе - организация «Добрый город», а в Железнодорожном - «Право жить». В Центральном округе в этом году планируется отловить 122 собаки, в Сеймском – 195 и 145 - в Железнодорожном. Подать заявку на отлов безнадзорных собак можно по телефонам 55-47-60 и 74-02-46.
Информацию о собаках и их фотографии разместят на официальных сайтах исполнительных организаций, чтобы куряне смогли забрать к себе домой питомца, который понравился или найти потерявшееся домашне животное.
Напомним, приюты для собак расположены в Курске на Льговском повороте, в Курском районе в деревне Чаплыгино и в Октябрьском районе в деревне Лобазовка.