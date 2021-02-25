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В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили более 5 миллионов рублей

Подать заявку на отлов безнадзорных собак можно по телефонам 55-47-60 и 74-02-46
В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили более 5 миллионов рублей

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В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили 5 042 080 рублей. Отловом безнадзорных животных в этом году занимаются три организации. С ними заключены муниципальные контракты, по которым животных будут ловить, стерилизовать и вакцинировать. Содержать их временно будут в приютах, а затем, в соответствии с требованиями законодательства, выпускать. При этом, собак проявляющих немотивированную агрессивность выпускать не будут, пояснили в комитете городского хозяйства. 

На территории Центрального округа отловом собак занимается Спецавтобаза по уборке Курска, в Сеймском округе - организация «Добрый город», а в Железнодорожном - «Право жить». В Центральном округе в этом году планируется отловить 122 собаки, в Сеймском – 195 и 145 - в Железнодорожном. Подать заявку на отлов безнадзорных собак можно по телефонам 55-47-60 и 74-02-46. 

Информацию о собаках и их фотографии разместят на официальных сайтах исполнительных организаций, чтобы куряне смогли забрать к себе домой питомца, который понравился или найти потерявшееся домашне животное.

Напомним, приюты для собак расположены в Курске на Льговском повороте, в Курском районе в деревне Чаплыгино и в Октябрьском районе в деревне Лобазовка.

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