В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили более 5 миллионов рублей

Подать заявку на отлов безнадзорных собак можно по телефонам 55-47-60 и 74-02-46

В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили 5 042 080 рублей. Отловом безнадзорных животных в этом году занимаются три организации. С ними заключены муниципальные контракты, по которым животных будут ловить, стерилизовать и вакцинировать. Содержать их временно будут в приютах, а затем, в соответствии с требованиями законодательства, выпускать. При этом, собак проявляющих немотивированную агрессивность выпускать не будут, пояснили в комитете городского хозяйства.На территории Центрального округа отловом собак занимается Спецавтобаза по уборке Курска, в Сеймском округе - организация «Добрый город», а в Железнодорожном - «Право жить». В Центральном округе в этом году планируется отловить 122 собаки, в Сеймском – 195 и 145 - в Железнодорожном. Подать заявку на отлов безнадзорных собак можно по телефонам 55-47-60 и 74-02-46.Информацию о собаках и их фотографии разместят на официальных сайтах исполнительных организаций, чтобы куряне смогли забрать к себе домой питомца, который понравился или найти потерявшееся домашне животное.Напомним, приюты для собак расположены в Курске на Льговском повороте, в Курском районе в деревне Чаплыгино и в Октябрьском районе в деревне Лобазовка.