Энергетики сообщили, где в Курске на следующей неделе будут отключать свет
Отключение электроэнергии запланировано во всех трех округах Курска
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 1 по 5 марта с 9-00 до 16-00:
Ольшанского 33-45, 21б; Кольцевая; Пигорева 12-21; Сумская 22-34; Дейнеки 4, 6; Энергетиков 38-50; Новогаражная 52-62; Раздольная; Раздольный переулок; 1-2-я Огородняя; Искристая, Изумрудная, Цветовская; Энгельса 146А-146Д.
С 1 по 5 марта 2021 г. с 9-00 до 17-00:
Строительный переулок 1-9; ул. Магистральная 5-11; Черняховского 38-64.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 1 по 5 марта с 9-00 до 16-00:
Добролюбова 18-22а; Александра Невского 6, 13, 23
С 2 по 5 марта с 13-00 до 16-00:
Школьный переулок; ул. Школьная 2 – 40;
С 3 по 4 марта с 9-00 до 16-00:
ул. Верхняя Луговая 273 - 351; 282 – 378;
1 марта с 9-00 до 16-00:
Учрежденческий переулок 3 - 11; 4 – 14; ул. Мичурина 5 - 13; 8 – 22; ул. Бойцов 9-й Дивизии 9 - 21
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 1 по 5 марта с 9-00 до 17-00:
Цюрупы 17-47, 18-26; Пушкинская 21-43, 28-52; Коммунальный пр-д 2-6, 1-5; Фрунзе 1-63, 38-62; Парижской Коммуны 8-40, 19-65; Октябрьская 132-216; 8-е Марта 2-64, 21-59; Чапаева 1-39, 2-12;
Железнодорожная 30-42, 25-41; Линейная 2-20, 1-17; Цюрупы 4-14, 1-15; Ухтомского 4, 4а, 1, 7;
Коммунальная 14-20, 13-19; Каширцева 13-15; Союзная 4, 6, 6а; Станционная 15, 12-18, 12/1; Артема 3-29, 2-32.
Телефон для справок: 26-32-10.