Энергетики сообщили, где в Курске на следующей неделе будут отключать свет

Отключение электроэнергии запланировано во всех трех округах Курска

Плановые работы в электросетях на следующей неделе вновь оставят курян без света. Отключение электроэнергии намечено по следующим улицам города:Ольшанского 33-45, 21б; Кольцевая; Пигорева 12-21; Сумская 22-34; Дейнеки 4, 6; Энергетиков 38-50; Новогаражная 52-62; Раздольная; Раздольный переулок; 1-2-я Огородняя; Искристая, Изумрудная, Цветовская; Энгельса 146А-146Д.Строительный переулок 1-9; ул. Магистральная 5-11; Черняховского 38-64.Добролюбова 18-22а; Александра Невского 6, 13, 23Школьный переулок; ул. Школьная 2 – 40;ул. Верхняя Луговая 273 - 351; 282 – 378;Учрежденческий переулок 3 - 11; 4 – 14; ул. Мичурина 5 - 13; 8 – 22; ул. Бойцов 9-й Дивизии 9 - 21Цюрупы 17-47, 18-26; Пушкинская 21-43, 28-52; Коммунальный пр-д 2-6, 1-5; Фрунзе 1-63, 38-62; Парижской Коммуны 8-40, 19-65; Октябрьская 132-216; 8-е Марта 2-64, 21-59; Чапаева 1-39, 2-12;Железнодорожная 30-42, 25-41; Линейная 2-20, 1-17; Цюрупы 4-14, 1-15; Ухтомского 4, 4а, 1, 7;Коммунальная 14-20, 13-19; Каширцева 13-15; Союзная 4, 6, 6а; Станционная 15, 12-18, 12/1; Артема 3-29, 2-32.