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Курянину грозит 2 года колонии за "бесплатный шопинг"

Он украл куртку из магазина и носил каждый день

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Участковые из Северного отдела полиции Курска задержали мужчину, укравшего куртку из магазина. Пропажу товара администрация обнаружила не сразу, а во время проведения учёта, тогда и обратилась в полицию. 

Стражи порядка отсмотрели много часов записей с камер видеонаблюдения из торгового зала. В результате удалось не только установить время совершения кражи, но и рассмотреть лицо злоумышленника. Около 11 утра, курянин, делая вид, что хочет совершить покупку, вошёл в примерочную с тремя разными куртками. Выходя, в руках держал только две. Вернув куртки продавцам, он беспрепятственно покинул торговый зал.

Фотография подозреваемого уже была в базе данных полиции - чуть более года назад мужчина получил срок за похожее преступление. Похитителя задержали и допросили. Выяснилось, что украденную куртку он оставил себе и носил каждый день. Её изъяли в качестве вещественного доказательства. Горожанин признался, что в примерочной сумел избавиться от электромагнитной метки, закреплённой на одежде для предотвращения кражи. А чтобы никто не заметил хищения, куртку надел под свою одежду. 

Суда злоумышленник будет дожидаться под подпиской о невыезде. "Бесплатный шопинг" может обернуться для него двумя годами лишения свободы.

 
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