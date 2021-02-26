По данным регионального комитета АПК, земледельцы Курской области полностью обеспечены зерновыми яровыми культурами

Курские аграрии приступили к подготовке к посевной кампании. Подготовка к весеннему севу включает в себя приобретение семян, минеральных удобрений и горюче-смазочных смесей, а также обновление машинно-тракторного парка, полевые работы по обработке почвы.По данным регионального комитета АПК, земледельцы Курской области полностью обеспечены зерновыми яровыми культурами и более чем на 90% - семенами масличных культур, сахарной свеклы и кукурузы. Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 95%. Необходиму подкормку внесли на курские поля прошлой осенью.Готовность машинно-тракторного парка составляет 96%. По предварительным данным, в весенних посевных работах задействуют порядка 7 тысяч тракторов, 4 тысяч единиц почвообрабатывающей техники и еще 3 тысячи сеялок и посевных комплексов. Горючкой аграрии обеспечены сейчас на 75%.Отмечается, что для формирования материальной технической базы к весеннему севу сельхозпроизводители обращаются в банки за получением льготных кредитов. Комитет АПК проверяет целевое использование заявленных заемных средств и направляет документы в Минсельхоз; затем заявки возвращают в банки, которые их рассматривают.