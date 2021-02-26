В Курске продолжает работу штаб акции #МыВместе
Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями
Напомним, поддержка оказывается курянам старше 60 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья, маломобильным гражданам, матерям-одиночкам с двумя и более детьми или ребенком-инвалидом. За помощью можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. Получить психологическую помощь куряне могут по номеру +7-920-727-78-70.