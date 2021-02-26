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В Курске продолжает работу штаб акции #МыВместе

Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями 
В Курске продолжает работу штаб акции #МыВместе

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В Курске продолжает работу штаб акции #МыВместе. Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями и тем, кто сегодня в условиях пандемии остался без поддержки. На данный момент на горячую линию call-центра поступило 455 заявок.

Напомним, поддержка оказывается курянам старше 60 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья, маломобильным гражданам, матерям-одиночкам с двумя и более детьми или ребенком-инвалидом. За помощью можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. Получить психологическую помощь куряне могут по номеру +7-920-727-78-70.

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