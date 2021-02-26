В Курске и Железногорске двое детей угодили под машины

16-летнему подростку, сбитому на переходе на улице Сумской, потребовалась госпитализация

25 февраля в Курской области двое детей попали под машины. Аварии произошли в Курске и в Железногорске.Так, около 10 часов утра на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №3 по улице Сумской Курска «Ниссан Кашкай» сбил 16-летнего подростка. За рулем иномарки была 42-летняя женщина, она ехала со стороны улицы Заводской в направлении улицы Энгельса. Парню потребовалась госпитализизация.Похожая авария произошла во дворе дома № 6 на улице Лёни Голенькова в Железногорске примерно в половину восьмого утра. Там 57-летний водитель автомобиля «УАЗ» допустил наезд на 7-летнюю девочку, которая двигалась по внутридворовой территории. В результате ДТП школьница получила различные травмы.