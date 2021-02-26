28 февраля по Курску снова проедет экотакси

Эковолонтеры принимают сухое чистое вторсырьё, которое нужно разложить по разным мешкам

28 февраля в рамках проекта «Экодвор» по Курску снова проедет экотакси.График движения:10.00-10.20 — парковка у ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20),10.40-11.00 — парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между домами №№67 и 69Б на улице Дзержинского),11.15-11.30 — улица Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»),12.00-12.20 — проспект Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской церковью),12.35-13.00 — парковка гипермаркета «Европа-29» (проспект Победы, 48).Организаторы напоминают курянам, что принимают сухое чистое вторсырьё, которое нужно разложить по разным мешкам.