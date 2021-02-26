Инспекторы ГИБДД будут следить, как автомобилисты выполняют требования сигналов светофоров
В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Светофор»
В 2020 году зарегистрировано 34 таких ДТП, в которых пострадали 55 человек. С начала 2021-го произошло 7 подобных аварий, в которых получили ранения 14 человек.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало нарушение правил проезда регулируемых перекрестков на запрещающий сигнал светофора, сотрудники курской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Светофор». Оно стартует сегодня и будет проводиться на регулярной основе, отметила начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску, майор полиции Ольга Францова. Инспекторы будут внимательно следить за тем, как автомобилисты выполняют требования сигналов светофорных объектов.
В ГИБДД напоминают, что согласно ст.12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, предусмотрен административный штраф в размере одной тысячи рублей. А за повторное совершение этого правонарушения придется выложить уже пять тысяч рублей или попрощаться с водительскими правами на срок от четырех до шести месяцев.