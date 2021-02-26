Инспекторы ГИБДД будут следить, как автомобилисты выполняют требования сигналов светофоров

В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Светофор»

В Курской области выросло количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало нарушение правил проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора.В 2020 году зарегистрировано 34 таких ДТП, в которых пострадали 55 человек. С начала 2021-го произошло 7 подобных аварий, в которых получили ранения 14 человек.В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало нарушение правил проезда регулируемых перекрестков на запрещающий сигнал светофора, сотрудники курской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Светофор». Оно стартует сегодня и будет проводиться на регулярной основе, отметила начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску, майор полиции Ольга Францова. Инспекторы будут внимательно следить за тем, как автомобилисты выполняют требования сигналов светофорных объектов.В ГИБДД напоминают, что согласно ст.12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, предусмотрен административный штраф в размере одной тысячи рублей. А за повторное совершение этого правонарушения придется выложить уже пять тысяч рублей или попрощаться с водительскими правами на срок от четырех до шести месяцев.