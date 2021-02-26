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Лента новостей / Происшествия

В Курске ПАЗ сбил пенсионерку

Авария произошла на улице Красной Армии
В Курске ПАЗ сбил пенсионерку

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Сегодня днем напротив дома №100 по улице Красной Армии автобус ПАЗ сбил пенсионерку. Как сообщает ГИБДД, за рулем был 49-летний водитель. 60-летняя женщина  переходила дорогу. 

С серьёзными травмами пострадавшую доставили в 4-ю горбольницу. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.





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