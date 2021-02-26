Лента новостей / Происшествия Сегодня, 14:21 В Курске ПАЗ сбил пенсионерку Авария произошла на улице Красной Армии Читайте также В Курске на «зебре» насмерть сбили пенсионерку В Курске на "зебрах" сбили двух женщин Сегодня днем напротив дома №100 по улице Красной Армии автобус ПАЗ сбил пенсионерку. Как сообщает ГИБДД, за рулем был 49-летний водитель. 60-летняя женщина переходила дорогу. С серьёзными травмами пострадавшую доставили в 4-ю горбольницу. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП. +0 -0