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В Курске задержали напавшего на пассажира трамвая мужчину

38-летний ранее судимый курянин рассказал, что в тот день был пьян и ножом пытался лишь напугать оппонента 
В Курске задержали напавшего на пассажира трамвая мужчину

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В Курске задержали напавшего на пассажира трамвая мужчину. Инцидент произошёл 12 февраля в вагоне, который двигался по маршруту №4, в сторону Московской площади. У одного из пассажиров не получилось оплатить проезд банковской картой, что вызвало задержку в движении транспорта. Это не понравилось молодому человеку, ехавшему в задней части салона. Возник конфликт. Вскоре от слов перешли к делу. Безбилетник вытащил нож и стал угрожать им парню, а затем и наносить колющие и режущие удары. На остановке «Хлебозавод» оба участника конфликта вышли из трамвая.

В результате потасовки пострадала одежда молодого человека, а он сам получил достаточно серьёзные ранения спины и левой руки. Вскоре ему предстоит операция. Курянин обратился в полицию и по его заявлению инициировали проверку. На установление личности подозреваемого и его задержание правоохранителям потребовалось несколько дней.

38-летний ранее судимый курянин рассказал, что в тот день был пьян и не помнит всех деталей произошедшего. По его мнению, ножом он пытался лишь напугать оппонента и не собирался причинять ему травмы. Тем не менее, действия злоумышленника попадают под санкцию статьи 112 УК РФ. Вопрос о возбуждении  уголовного дела решится после окончания судебно медицинской экспертизы. Если выяснится, что здоровью потерпевшего был причинён вред средней тяжести, фигуранту может грозить до 5 лет тюремного заключения, отмечают в городском УМВД.


ФОТО - КУРСКИЙ БОМОНД
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