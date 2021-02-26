В Курской областной Думе заслушали отчет губернатора

ТАКТ».Губернатор Курской области представил отчет о работе исполнительной власти региональным парламентариям. В ходе ежегодного традиционного выступления Роман Старовойт рассказал о серьезных вызовах прошлого года, а также об усилиях властей направленных на поддержание в регионе стабильности и выполнении социальных обязательств перед курянами. Парламентарии оценили работу губернатора и администрации в 2020 году как удовлетворительную, сообщает телеканал «
Ежегодно в первом квартале губернатор Курской области отчитывается перед региональным парламентом. 2021-ый, несмотря на пандемию, не стал исключением. Кстати, именно с короновируса начал свое выступление Роман Старовойт.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Новая коронавирусная инфекция, так или иначе, затронула каждую семью в Курской области, пандемия сказалась на состоянии экономики. А значит и на благополучии граждан. Столкнувшись с внезапным вызовом, мы были вынуждены на ходу перекраивать практически все наши планы. Главной нашей задачей стала поддержка курян. Особенно социально незащищенных слоев»
С этим согласен председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. Кроме того, отметил, что, несмотря на все сложности, регион сумел в полном объеме выполнить социальные обязательства перед курянами.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Вот в одну цифру вдуматься – более 500 жителей Курской области получают различные виды пособий. 52% всех жителей. 70,7 миллиардов средств было направлено. Все обязательства, которые брали на себя администрация, губернатор, они выполнены. Поддержка многодетных семей, поддержка детей, организация школьного питания и так далее. Социальная политика в приоритете, из 93 видов пособий 47 выплачивается из областного бюджета. Поэтому, я думаю, деятельность администрации в такое сложное время можно считать вполне удовлетворительной»
Такая же оценка деятельности администрации и губернатора прозвучала и от присутствующих на заседании депутатов Государственной Думы. Так, Татьяна Воронина считает, что регион достойно отреагировал на главную угрозу прошлого года, что позволило довольно быстро вернуться к вопросам развития всех сфер жизнедеятельности.
Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы:
«Сегодня можно сказать о том, что область развивается. Очень приятно, что и бизнес сегодня начинает постепенно оживать и работать. Я думаю, что те проекты, особенно национальные проекты, будут работать у нас в Курском регионе»
Казалось бы, в условиях пандемии, и связанных с ней проблемами экономического характера, региону было не до вопросов культуры. Однако деньги в эту сферу вкладывались и продолжают вкладываться. В том числе в реконструкцию и строительство сельских домов культуры. Такой подход понравился депутату Госдумы Ольге Германовой. Впрочем, отмечает, объемы финансирования нельзя назвать достаточными.
Ольга Германова, депутат Государственной Думы :
«В этом году не столько, сколько бы нам хотелось, потому что самый пик большой по средствам был в 19-м году, когда наши сельские дома культуры получили около 150 миллионов. Но сегодня губернатор сказал, что при уточнении бюджета этот вопрос будет рассматриваться. Речь о выделении дополнительный средств. Мы все это понимаем, что 20-ый год был слишком тяжелый в условиях пандемии»
В целом же в ходе заседания областной Думы прозвучало много информации, которая свидетельствует о стабильной ситуации в регионе. Так, среди основных – реализация национальных проектов и региональных программ, освоено 10 миллиардов рублей. 153 миллиарда инвестиций поступило в область в прошлом году, это на 10 больше, чем в предыдущем. 101,7% - индекс промышленного производства – этот показатель лучше, чем средний по стране. Избранники выразили надежду, что с их помощью в нынешнем году удастся достичь больших результатов, а куряне, уставшие от пандемии, и ее последствий, почувствуют улучшение условий жизни.
В Курской областной Думе заслушали отчет губернатора
Парламентарии оценили работу губернатора и администрации в 2020 году как удовлетворительную