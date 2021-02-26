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В Курскую область прибыли 28 грузовиков со средствами индивидуальной защиты

Это позволит не расходовать на эти цели средства регионального бюджета как минимум в течение года
В Курскую область прибыли 28 грузовиков со средствами индивидуальной защиты

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В Курскую область прибыли 28 грузовиков со средствами индивидуальной защиты из резервного фонда страны. СИЗ распределят по заявкам в медицинские учреждения и стационары соцзащиты региона. Первая поставка уже состоялась в инфекционную больницу им. Н.А. Семашко и областную клинику. 

Стоимость поступивших 12 видов СИЗ оценивается в 275 с лишним миллионов рублей. Как отмечает заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, это позволит не расходовать на эти цели средства регионального бюджета как минимум в течение года. 

На склад медицинского резерва Курской области доставлено в том числе 300 тысяч одноразовых медицинских респираторов, 20 тысяч защитных очков, 200 тысяч одноразовых медицинских масок, 490 тысяч пар медицинских перчаток и 200 тысяч комплектов защитной одежды. Отмечается, что пока такую поддержку получили только 10 регионов страны. 

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