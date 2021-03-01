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Лента новостей / В регионе

Правительство выделит Курской области 499 млн рублей на ремонт дорог

Теперь улицу Бойцов 9-й дивизии в Курске отремонтируют раньше намеченного срока

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Правительство направит на ремонт и строительство автодорог в 69 регионах страны 100 млрд рублей. Курской области из них достанется 499 млн. На эти деньги планируют отремонтировать дорожную сеть области и реконструировать улицу Бойцов 9-й дивизии в Курске. 
Работы на 600-метровом участке от ул. Звездной до ул. 50 лет Октября начались в декабре прошлого года. По контракту дорогу должны достроить только в конце 2022-го, однако благодаря поддержке федерального центра завершить работы по реконструкции должны до конца этого года.
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