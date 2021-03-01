В курской Госжилинспекции работает горячая линия по проблемам уборки дворов от снега

Туда можно пожаловаться на коммунальщиков, которые не принимают никаких мер по уборке снега и наледи во дворах многоэтажек





Мэр Курска напомнил, что дворы и проезды - это зона ответственности управляющих компаний. Даже в центре города, заметил Виктор Карамышев, есть дворы, которые не обрабатывают песко-соляной смесью и не торопятся убирать.

Градоначальник попросил руководителей «управляек» максимально быстро почистить дворовые территории, а главам окружных администраций поручил взять на личный контроль уборку придомовых территорий.

В курской Госжилинспекции работает горячая линия по проблемам уборки дворов. На номер 74-70-42 можно пожаловаться на коммунальщиков, которые не принимают никаких мер по уборке снега и наледи во дворах многоэтажек. Об этом же можно сообщить в городской комитет ЖКХ - 52-15-95. При необходимости, можно обратиться и в Единую диспетчерскую службу по телефонам 51-92-91 и 51-92-89.